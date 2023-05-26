В Уфе дети обнаружили в парке 130-мм артиллерийский снаряд

фото: Росгвардия РБ

В Уфе 25 мая дети во время прогулки обнаружили в одном из парков 130-мм учебный артиллерийский снаряд. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии.

Сообщение о подозрительной находке приняла группа разминирования ОМОН. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия и обследовали объект. Они идентифицировали его как 130-мм учебный артиллерийский снаряд.

– Найденный предмет не представлял опасности для окружающих. После осмотра его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, – передали в Росгвардии.

Силовое ведомство напомнило, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо отойти от него подальше и немедленно сообщить о нем в правоохранительные органы.