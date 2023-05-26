В Уфе из-за ремонта теплосети до 15 сентября перекрыли проезд по улице Гоголя

В Уфе до 15 сентября перекрыли проезд по участку улицы Гоголя между пересечением с Пушкина и торгово-сервисным комплексом «Свердловский»

В Уфе из-за капитального ремонта теплосети с 25 мая до 15 сентября перекрыли проезд по участку улицы Гоголя между пересечением с Пушкина и торгово-сервисным комплексом «Свердловский» (дом №90 по улице Свердлова). Об этом сообщила мэрия.

Из-за ограничения частично изменится движение трех маршрутных автобусов №14, №31 и №234. Со схемой их рейсов можно ознакомиться ниже.

фото: ufaicty.info

Администрация города попросила жителей с пониманием отнестись к введенной мере. Там отметили, что без нее невозможно было бы провести ремонт инженерных сетей.