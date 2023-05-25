Азата Бадранова наградили медалью генерала Минигали Шаймуратова

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Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов награжден медалью генерала Минигали Шаймуратова. Как сообщает ИА «Башинформ», соответствующий указ уже подписал глава республики Радий Хабиров. Эта медаль вручается за мужество, отвагу и доблесть при исполнении военных, гражданских или трудовых обязанностей в условиях угрозы жизни.

Напомним, что в ноябре 2022 года Азат Бадранов изъявил желание отправиться добровольцем в звании лейтенанта на передовую СВО. Первые полгода он находился в составе батальона имени Шаймуратова, а последние 2 месяца служит в звании офицера политотдела 3 армейского корпуса. Также Азат Бадранов отвечает за работу по оказанию помощи бойцам из Башкирии и доставки для них гуманитарных грузов.