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НовостиОбщество25 мая 2023 17:29

Азата Бадранова наградили медалью генерала Минигали Шаймуратова

Соответствующий указ уже подписал глава Башкирии Радий Хабиров
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/a.badranov

Фото: vk.com/a.badranov

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов награжден медалью генерала Минигали Шаймуратова. Как сообщает ИА «Башинформ», соответствующий указ уже подписал глава республики Радий Хабиров. Эта медаль вручается за мужество, отвагу и доблесть при исполнении военных, гражданских или трудовых обязанностей в условиях угрозы жизни.

Напомним, что в ноябре 2022 года Азат Бадранов изъявил желание отправиться добровольцем в звании лейтенанта на передовую СВО. Первые полгода он находился в составе батальона имени Шаймуратова, а последние 2 месяца служит в звании офицера политотдела 3 армейского корпуса. Также Азат Бадранов отвечает за работу по оказанию помощи бойцам из Башкирии и доставки для них гуманитарных грузов.