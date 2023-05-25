Только за последнюю неделю клещи покусали более 900 жителей Башкирии

К счастью, активных случаев заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма в республике не зарегистрировано Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии за последнюю неделю клещи покусали более 900 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор, а общее число пострадавших от укусов кровососов увеличилось с начала сезона до 4540 человек. Как уточнила в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии представитель ведомства Галина Пермина, эти показатели сильно превосходят многолетние значения. А главная опасность заключается в том, что клещей, переносящих энцефалит, в этом году регистрируется в 2 раза больше. К примеру, в прошлом году зараженных клещей среди тех, которых приносили на обследование, было всего 0,6 процентов, а в этом – уже 1,4 процента.

Впрочем, как отметили в Роспотребнадзоре, в настоящее время активных случаев заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма среди населения не зарегистрировано.