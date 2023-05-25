В Башкирии стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023»

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Во Всероссийском инвестиционном сабантуе, который проходит в Башкирии, примут участие более 1,2 тысяч человек. Мероприятие под названием «Зауралье-2023» стартовало 25 мая в Сибае и станет уже пятым ежегодным сабантуем, посвященным инвестиционным проектам и бизнесу.

Во время открытия форума с приветственной речью выступил глава Министерства предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. Он подчеркнул, что в республике проводится большая работа по аналитике, насколько поддерживается бизнес, какие есть условия развития для предпринимателей.

– Важными является и вопросы, связанные с либерализацией инвестиционного законодательства, и республика этим активно занимается, - подчеркнул Рустем Афзалов.

«Зауралье-2023» пройдет с 25 по 27 мая, в ходе мероприятия запланировано более 20 сессий, где бизнесмены, представители власти и эксперты поделятся своим опытом в инвестиционной деятельности, обсудят важные вопросы, касающиеся комфортного бизнес-климата и мер государственной поддержки предпринимателей. Ожидаются выступления экспертов не только из России, но и Узбекистана и Казахстана.