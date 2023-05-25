В Дуванском районе Башкирии простились с бойцом Дмитрием Токаревым, погибшим в СВО

Фото: vk.com/failmuhamadeev

В Дуванском районе Башкирии простились с бойцом Дмитрием Токаревым, погибшим во время проведения СВО. Печальную новость у себя на странице в соцсетях сообщил глава районной администрации Фаиль Мухамадеев.

– Наш Дмитрий достойно выполнил свой воинский долг, мужественно защищал интересы своего Отечества, интересы России, он защищал интересы своего народа. А народ не забывает своих героев. Светлая память о нем будет жить вечно. Мы обязательно в Дуванском районе увековечим память нашего воина! – пообещал глава района.

У погибшего воина остались родители и супруга. Проводить с почестями в последний путь героя пришли не только его близкие, но и многие неравнодушные земляки.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего героя.