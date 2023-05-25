В Башкирии сотрудник ГИБДД на патрульной машине врезался в столб во время погони

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В башкирском селе Калтасы сотрудник ГИБДД попал в ДТП на патрульной машине во время погони за беглецом. Об этом «КП-Уфа» рассказали в региональном МВД.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 мая. Во время несения службы на улице Карла Маркса сотрудники дорожной полиции заметили Ford Focus, который остановился в трехстах метрах от них с выключенными фарами.

Один из гаишников пошел проверять, все ли в порядке с водителем. Когда он подошел к автомобилю, тот резко поехал в сторону выезда из села. Сослуживец сотрудника тут же начал преследовать беглеца в одиночку.

Во время погони у патрульного Renault Logan лопнуло колесо. Инспектор не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего его машина повалилась на бок. Сам сотрудник не пострадал.

– В этот же день в ходе розыскных мероприятий был установлен водитель скрывшегося автомобиля. Им оказался 25-летний житель Бураевского района. Как пояснил водитель, он приехал в Калтасинский район к своей девушке, но поскольку встреча с ней не состоялась, собирался уехать домой. На улице Карла Маркса он заметил сотрудников ГИБДД и решил скрыться от полицейских, так как у него не было с собой необходимых документов, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Против водителя в итоге составили пять административных протоколов: за невыполнение требования полицейского, нарушение правил расположения автомобиля, управление машиной без ОСАГО и без прав на руках, а также за тонировку.