Омбудсмен Башкирии раскритиковал «Янган-Тау» за попытку купить авто за 11 млн рублей

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Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин раскритиковал руководство санатория «Янган-Тау» за попытку купить автомобиль за 11 млн рублей при отсутствии палат для маломобильных граждан. Омбудсмен поднял эту проблему во время своего доклада перед республиканским парламентом.

– В санаториях «Красноусольский», «Янган-Тау» и доме отдыха «Березка» нет ни одной палаты, оборудованной для маломобильных граждан. Ссылка делается на отсутствие средств, однако одна кровать с механическим приводом стоит около 20-25 тыс. рублей. В то же время, если вы помните, [был] нашумевший конкурс на приобретение санаторием «Янган-Тау» дорогостоящего автомобиля, который 11 млн, по-моему, стоит, но ни одной палаты не оборудовано. Я думаю, это все отговорки по поводу отсутствия средств, по крайней мере в некоторых здравницах, – заключил Закомалдин.

Попытка купить санаторием Toyota Land Cruiser Prado или его эквивалент зафиксирована на портале госзакупок. Запрос котировок по закупке был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием поступивших заявок».