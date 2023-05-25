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НовостиОбщество25 мая 2023 13:34

Хабиров передал 44 новые пожарные и патрульные машины башкирским лесничествам

Церемония передачи ключей состоялась в Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 мая, в Уфе передал республиканским лесничествам 44 машины: 12 лесопожарных и 32 патрульных автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Во время церемонии передачи ключей Хабиров поблагодарил коллектив лесничества за сохранения лесов.

– В последнее время погодные условия способствуют возникновению большого количества природных пожаров. При этом с вашей помощью, поддержкой МЧС нам удаётся не допускать большого ущерба, – сказал глава Башкирии.

Он отметил, что республика приблизилась к 100-процентной оснащенности техникой для тушения лесов. Этот показатель сейчас составляет 97,8%.

В администрации Хабиров пояснили, что новые автомобили пополнили парки 26 муниципальных лесничеств и шести лесопожарных станций в Белорецком, Зилаирском, Ишимбайском, Учалинском, Белебеевском и Уфимском районах.