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НовостиОбщество25 мая 2023 13:00

В Уфе на продажу за 1,44 млрд рублей выставили помещения ВДНХ

Планируемая к реализации площадь здания составляет 65,6 тыс. кв. м
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: cian.ru

фото: cian.ru

В Уфе на продажу за 1,44 млрд рублей выставили помещения на первом этаже торгово-выставочного комплекса ВДНХ «Экспо». Объявление появилось на сайте базы недвижимости «Циан» 16 мая.

– Помещение, предлагаемое к приобретению, входит в состав Торгово-выставочного комплекса ВДНХ Экспо, […] на территории которого проходят промышленные и технологические выставки, общественные форумы и конгрессы, – говорится в описании лота.

Продаваемая площадь комплекса, расположенного на улице Менделеева, 158, составляет 65,6 тыс. квадратных метров. В объявлении указано, что помещения заняты до сентября 2025 года.