В Уфе на продажу за 1,44 млрд рублей выставили помещения ВДНХ

фото: cian.ru

В Уфе на продажу за 1,44 млрд рублей выставили помещения на первом этаже торгово-выставочного комплекса ВДНХ «Экспо». Объявление появилось на сайте базы недвижимости «Циан» 16 мая.

– Помещение, предлагаемое к приобретению, входит в состав Торгово-выставочного комплекса ВДНХ Экспо, […] на территории которого проходят промышленные и технологические выставки, общественные форумы и конгрессы, – говорится в описании лота.

Продаваемая площадь комплекса, расположенного на улице Менделеева, 158, составляет 65,6 тыс. квадратных метров. В объявлении указано, что помещения заняты до сентября 2025 года.