В Уфе супружескую пару с двумя собаками обвинили в нападении на женщину с пуделем

фото: Оксана Таушева

Жительница Уфы Оксана Таушева заявила, что на нее и ее миниатюрного пуделя во время прогулки на улице напала супружеская пара с двумя собаками. Пострадавшая женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что перенесла побои, а ее питомец получил ранения. На кадрах можно заметить, что тело уфимки покрывают синяки, а на шею наложен бандаж.

По словам Таушевой, 6 мая она выгуливала своего 11-летнего пуделя в лесопарковой зоне рядом с домом. В какой-то момент, как утверждает горожанка, к ней подошла пара с двумя крупными собаками «весом около 40-60 килограмм.

– Они натравили своих собак на мою – те начали рвать моего пуделя. Я стала отнимать свою собаку от нападающих. Одна из собак укусила меня в левую руку и левое ухо. Я попыталась убежать, но на меня набросилась женщина. Она стала избивать меня по правой части груди и руке металлическим ошейником. Потом ко мне подскочил мужчина. С размаху ударил в левое ухо, повалил на землю, поставил надо мной собаку с угрозой, что сейчас натравит, и она разорвет меня, и после этого начал бить меня об землю. У меня фонтаном хлынула кровь из носа. Только после этого нападавшие убежали, – сказала Оксана.

Женщина обратилась в ветеринарную клинику. Там ее пуделю диагностировали множественные рваные раны и ушиб позвоночника. В лечебнице для животных Таушевой стало плохо, и ей вызвали «скорую». Медики доставили ее в стационар. Врачи зафиксировали у нее множественные ушибы, гематому и повреждение шейного отдела позвоночника. Через семь часов после происшествия Оксана обратилась в дежурную часть полиции. Спустя еще час у нее приняли заявление о нападении. Она сетует, что после случившегося прошел уже приличный срок, однако никакой реакции правоохранительные органы пока не дают.

В соцсетях тем временем объявилась вторая сторона конфликта – женщина, которую Оксана обвинила в нападении. Таушева разместила ее версию случившегося на своей странице «ВКонтакте». Под новой редакцией инцидента, супружескую пару оклеветали. По словам горожанки, во время прогулки они с мужем отпустили своих собак побегать, потому что поблизости никого не было видно, а пострадавшая с пуделем якобы сама спровоцировала псов и «налетела на нее с кулаками». Откуда синяки у Оксаны, женщина «понятия не имеет», ведь супруг ее «просто оттолкнул», отчего та упала.

На запрос «КП-Уфа» пресс-служба МВД Башкирии ограничилась коротким комментарием – по состоянию на 25 мая проверка по заявлению Оксаны все еще продолжается.