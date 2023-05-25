Хабиров встретился с парламентской делегацией из Азербайджана

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Сегодня, 25 мая, в Госсобрании-Курултае глава Башкирии Радий Хабиров встретился с парламентской делегацией Азербайджана. Ее возглавил зампред комитета по аграрной политике и член рабочей группы группы азербайджанско-российских межпарламентских связей Сабир Гаджиев. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Стороны обсудили сотрудничество между Башкирией и Азербайджаном и укрепление деловых, культурных и научных связей. Отмечается, что за 2022 года товарооборот между государством и республикой вырос на 85% – до 92 млн долларов. В торговле преобладает башкирский экспорт.

Хабиров во время встречи сказал, что у Башкирии и Азербайджана сложилось партнёрство в части нефтедобычи. Он напомнил, что Ишимбайское месторождение нефти было названо вторым Баку.

– В Уфимском государственном нефтяном техническом университете развивают тесное сотрудничество с коллегами из Азербайджана. У нас есть схожести в структуре экономики. Поэтому нам надо активнее сотрудничать, – добавил глава Башкирии.

Сабир Гаджиев поблагодарил руководителя региона за прием и отметил близость Азербайджана и республики.