У прилетевшего в Уфу из Москвы самолета не закрылись створки реверса

У самолета, прилетевшего в Уфу из Москвы, не закрылись створки реверса Фото: Иван ВИСЛОВ

У самолета, прилетевшего в Уфу из Москвы, не закрылись створки реверса. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

«Боинг» авиакомпании «Сибирь» приземлился в аэропорту башкирской столицы в половине десятого вечера в среду, 24 мая. После заруливания на стоянку экипаж воздушного судна зафиксировал не закрытие створок реверса. По факту обнаружения неполадки проводится первичный сбор материалов.

Напомним, похожий случай в этом году в Уфе уже происходил. Тогда створки не закрылись у борта из Нижнего Новгорода.