Врачи РКБ имени Куватова в Уфе провели 50-ю трансплантацию печени

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Врачи республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе выполнили 50-ю трансплантацию печени. Юбилейную операцию сделали жительнице Аскинского района. У нее был высокий риск внутреннего кровотечения. Об этом в своем телеграм-канале 25 мая сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

– Первую операцию по пересадке этого жизненно важного органа наши специалисты выполнили 4 апреля 2013 года. Пациенты с тяжелыми заболеваниями получили возможность вести нормальную жизнь, рожать детей, заниматься спортом, – рассказал чиновник.

Он отметил, что за прошлый год врачи Башкирии провели 54 трансплантации органов: 39 пациентам пересадили почку, десяти – печень, пяти – сердце. В этом году было выполнено уже 17 подобных операций.