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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:47

Жителей Уфы напугал столб черного дыма возле Затонского моста

Ситуацию прояснили в МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Сегодня утром, в четверг 25 мая, жители Уфы обратили внимание на столб дыма, поднявшийся возле Затонского моста. Обеспокоенные горожане стали делиться фотографиями последствий возгорания в соцсетях и телеграм-каналах.

Ситуацию прояснили в пресс-службе башкирского МЧС. В ведомстве рассказали, что дым поднялся из-за пожара возле здания на Сафроновском проезде, 53/2. Там на площади десяти квадратных метров загорелся мусор. На место происшествия прибыли пожарные. Угрозы распространения огня и пострадавших нет.