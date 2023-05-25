Жителей Уфы напугал столб черного дыма возле Затонского моста

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Сегодня утром, в четверг 25 мая, жители Уфы обратили внимание на столб дыма, поднявшийся возле Затонского моста. Обеспокоенные горожане стали делиться фотографиями последствий возгорания в соцсетях и телеграм-каналах.

Ситуацию прояснили в пресс-службе башкирского МЧС. В ведомстве рассказали, что дым поднялся из-за пожара возле здания на Сафроновском проезде, 53/2. Там на площади десяти квадратных метров загорелся мусор. На место происшествия прибыли пожарные. Угрозы распространения огня и пострадавших нет.