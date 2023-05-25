Парламент Башкирии в первом чтении одобрил изменения в местную Конституцию

Депутаты парламента Башкирии на заседании 25 мая в первом чтении приняли законопроект об изменении в местной Конституции Фото: Рустем АХУНОВ

Депутаты парламента Башкирии на заседании 25 мая в первом чтении приняли законопроект об изменении в местной Конституции. Он приводит основной закон республики в соответствие с федеральным законодательством в части организации публичной власти в регионах России.

Конституция республики дополняется рядом положений: определяется структура Госсобрания-Курултая, закрепляется порядок избрания спикера и его замов, а также формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий. Полномочия парламента Башкирии дополняются контролем за соблюдением законов в республике.

Согласно тому же законопроекту, глава Башкирии обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов региона с другими ветвями власти республики и организует их взаимодействие с органами единой системы публичной власти России. Поправки также предусматривают, что правом законодательной инициативы будет наделена молодежная палата при Курултае.

– Это будет способствовать не только совершенствованию государственной молодежной политики, но и повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры, – отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Еще одна новация в законопроекте касается перечня вопросов, отнесенных к ведению правительства Башкирии. Предполагается, что глава республики руководит кабмином, а его работу организует премьер-министр.