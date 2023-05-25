Хабиров попросил передать Башкирии полномочия по выдаче лицензий на добычу золота

Глава Башкирии попросил депутатов местного парламента внести в Госдуму законопроект, предлагающий передать регионам России полномочия по выдаче лицензий на добычу золота

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил депутатов местного парламента внести в Госдуму законопроект, предлагающий передать регионам России полномочия по выдаче лицензий на добычу золота рассыпным способом. С соответствующей просьбой руководитель республики выступил на заседании Госсобрания-Курултая в четверг, 25 мая.

– Довольно долгое время нас беспокоит ситуация с добычей золота в ряде районов Зауралья рассыпным способом. Жители республики и главы муниципалитетов узнают, что выдана лицензия [на добычу золота], когда появляется первая техника. И людей это сильно возмущает […] Предлагаю то, что касается именно выдачи лицензий на добычу золота рассыпным способом, а это порой наиболее варварский способ недобросовестных лицензиатов… Я прошу выйти с предложением эти полномочия передать на уровень субъектов России, в данном случае – нашей республике. Действительно, по-другому не скажу, – достало это все, – сказал Хабиров.