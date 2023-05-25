В центре Уфы мужчина выстрелил в прохожего за отказ поделиться шаурмой

фото: Telegram // Mash Batash

В центре Уфы мужчина выстрелил из «травмата» в прохожего за отказ поделиться шаурмой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Ранним утром молодой уфимец вместе с братом ел шаурму на улице Мустая Карима. В какой-то момент к ним подошел мужчина. Он попросил поделиться едой, а после отказа начал драться. Потерпевший смог дать отпор – и тогда буйный незнакомец достал травматическое оружие и начал стрелять. Он попал в руку горожанина и сбежал.

Раненый парень добежал до соседнего заведения, откуда его увезли на скорой помощи в больницу №13. Там ему диагностировали ранение груди, также у него сломался мизинец. Как пояснили «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, пострадавший защищался от выстрела рукой. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В МВД тем временем рассказали, что инцидент произошел еще в минувшее воскресенье, 21 мая. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.