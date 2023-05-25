В Башкирии женщина вместе с родственницей похитила и избила на кладбище любовницу отца

В башкирском городе Белебее местная жительница вместе с родственницей похитила и избила на кладбище любовницу отца

В башкирском городе Белебее местная жительница вместе с родственницей похитила и избила на кладбище любовницу отца. В ближайшее время фигуранток уголовного дела о похищении человека, причинении вреда здоровью, угрозе убийством и грабеже будут судить. Об этом 25 мая сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2021 года женщина заподозрила, что у ее отца есть любовница. Распивая алкоголь вместе с родственницей, она предложила ей проучить предполагаемую разлучницу. Обвиняемые выманили свою жертву из дома под предлогом важного разговора, посадили ее в автомобиль и отвезли против воли на городское кладбище. Там злоумышленницы несколько часов удерживали потерпевшую, избивали и угрожали убийством.

– Затем обвиняемые привезли потерпевшую к дому, где проживает мужчина для дальнейшего разбирательства. Увидев, что потерпевшая пытается воспользоваться сотовым телефоном, одна из злоумышленниц выхватила его у нее из рук, – передали в ведомстве. –Неправомерные действия пресечены прибывшими сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемые не признали вину в преступлениях. Их уголовное дело передано в суд.