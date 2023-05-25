Путин отметил госнаградами восьмерых жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами восьмерых жителей Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами восьмерых жителей Башкирии. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 24 мая.

Глава государства присвоил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Уфы Куйбышевской дирекции тяги Сергею Тараскину.

За заслуги в области здравоохранения почетной грамотой поощрены врачи клиники БГМУ Сергей Мусин и Краснокамской ЦРБ Хаким Сабирзянов, а также заведующая лабораторией Республиканской клинической инфекционной больницы Элина Шарипова.

Кроме того, Путин объявил благодарность главврачу детской больницы №17 в Уфе Нурсиле Абсалямовой, заведующему отделением и врачу Республиканской клинической инфекционной больницы Эдуарду Балягутдинову и Юлии Файзуллиной, а также медсестре городской больницы Кумертау Альбине Мурсалимовой.