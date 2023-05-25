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НовостиЗдоровье25 мая 2023 4:40

В Башкирии во вторые сутки подряд от коронавируса скончались два человека

С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 067 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента – столько же, сколько и днем ранее

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента – столько же, сколько и днем ранее

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента – столько же, сколько и днем ранее. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 067 человек. Об этом 25 мая сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 87 жителям. Всего на территории республики подтвердили более 367,7 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом 360,4 тыс. человек, 160 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 1 210 жителей: 129 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.