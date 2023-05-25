В Уфе реконструируют парк имени Ленина

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В Уфе планируют реконструировать парк имени Ленина в Кировском районе. Глава Башкирии Радий Хабиров 24 мая посетил общественное пространство и поручил внести предложения по его модернизации. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Во время обхода парка Хабиров указал на то, что пешеходные зоны парка находятся в плохом состоянии и требуют обновления. Он отметил, что при реконструкции ошибок допускать нельзя.

– Обязательно посоветуемся с жителями. Потому что парк имеет республиканский статус. Он важен всем: уфимцам, ишимбайцам, бурзянцам и аскинцам, – глава Башкирии. – Приняли базовое решение, что необходимо менять плитку, освещение. Мы проведём реновацию этой территории. Менять структуру парка, предназначение, его цели и задачи не будем. И в этом будет, наверное, главное искусство.

Известно, что по периметру парку проложат беговую дорожку с мягким покрытием, на территории общественного пространства обновят освещение, отремонтируют фонтаны, установят система видеонаблюдения и малые архитектурные формы.