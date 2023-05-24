«Дортрансстрой» построит новую уфимскую улицу за 267 миллионов рублей

Компания «Дортрансстрой» проложит улицу Ивана Спатара за 267 миллионов рублей.

В Уфе активно застраиваются не только территории в центре города, но и на его окраинах. Разумеется, что вместе со строительством жилых домов необходимо обустраивать и соответствующую инфраструктуру. В том числе – дороги.

Новую улицу Ивана Спатара на краю Демского и Ленинского районов столицы проложит компания «Дортрансстрой». Организация стала победителем тендера на контракт суммой 267 миллионов рублей. Улица будет соединять два населенных пункта – деревни Ветошниково и Романовку.

Согласно данным госзакупки, протяженность новой улицы составит всего 1,6 км, а ширина 14,5 м.