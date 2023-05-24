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НовостиОбщество24 мая 2023 16:41

В Уфе хотят снести пекарню и три водомата

В мэрии считают, что конструкции возвели самовольно
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы хотят снести пекарню и три водомата.

В администрации Уфы следят за размещением нестационарных торговых объектов. Если у их владельцев нет права на использование земельного участка – конструкции сносят.

24 мая сотрудники администрации Орджоникидзевского района Уфы посетили четыре объекта, которые, по их мнению, установлены без размещающих документов. Три из них – водоматы, а четвертый – небольшая пекарня. На каждом из них чиновники разместили информацию с требованием сноса.

В мэрии подчеркнули, что у собственников есть 10 дней на добровольный демонтаж объектов. Если это не произойдет, их будут сносить в принудительном порядке, а расходы на это оплатит владельцы построек.