В Уфе хотят снести пекарню и три водомата

Фото: Администрация Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы хотят снести пекарню и три водомата.

В администрации Уфы следят за размещением нестационарных торговых объектов. Если у их владельцев нет права на использование земельного участка – конструкции сносят.

24 мая сотрудники администрации Орджоникидзевского района Уфы посетили четыре объекта, которые, по их мнению, установлены без размещающих документов. Три из них – водоматы, а четвертый – небольшая пекарня. На каждом из них чиновники разместили информацию с требованием сноса.

В мэрии подчеркнули, что у собственников есть 10 дней на добровольный демонтаж объектов. Если это не произойдет, их будут сносить в принудительном порядке, а расходы на это оплатит владельцы построек.