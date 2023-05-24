Охотник из Башкирии признался в незаконной добыче лося

Фото: МВД Башкирии

В Башкирии охотник признался полицейским, что незаконно добыл лося.

Перед тем, как пойти на охоту, граждане должны получать разрешение на добычу животного. Если этого не происходит, то охотник рискует стать фигурантом уголовного дела.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о случае, который произошел в Белокатайском районе республики. В отдел полиции обратился инспектор Минэкологии, который обнаружил в лесу двух мужчин, а в их автомобиле – мясо лося.

Прибывшим полицейским мужчины начали рассказывать удивительные истории про то, как как они нашли в лесу лосятину. Полицейские начали задавать дополнительные вопросы, в ходе которых выявились противоречия. Тогда горе-охотник решил во всем признаться.

По предварительным данным, 38-летний мужчина сам застрелил лося. Он не стал разделывать тушу сразу, и поспешил спрятать ружье у родственников в соседней деревне. Затем он пригасил приятеля в лес, где признался ему в незаконной добыче. После мужчины попытались увезти мясо, но их поймал инспектор.

Сейчас мужчине грозит ответственность за незаконную охоту и нарушение правил передачи и хранения оружия.