Жителя Башкирии посадили в тюрьму на шесть с половиной лет за незаконный оборот оружия

фото: ФСБ РБ

В Абзелиловском районе Башкирии 57-летнего местного жителя посадили в тюрьму на шесть с половиной лет за незаконный борот оружия. Об этом 24 мая сообщили в прокуратуре и ФСБ республики.

Как установил суд, в сентябре 2017 года мужчина нашел в Магнитогорске металлическую банку с бездымным промышленным порохом и присвоил себе. Он привез ее домой, где и хранил несколько лет. С июля по сентябрь 2022 года фигурант уголовного дела купил через интернет элементы и инструменты, из которых самостоятельно изготовил и переделал основную часть огнестрельного оружия - пистолета.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ. Подсудимый признал вину в преступлении. Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.