В Уфе простились с погибшим в СВО 31-летним младшим сержантом Дмитрием Чернцовым

фото: vk.com // Сергей Плотников

24 мая, в Русском драматическом театре Уфы состоялась церемония прощания с 31-летним младшим сержантом Дмитрием Чернцовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила мэрия.

Дмитрий Чернцов родился в Аскинском районе. После окончания школы поступил в профессиональное училище №96 в административном центре. Там он освоил специальность слесаря по ремонту автотранспорта. В 2011 году его призвали в армию. Спустя 10 лет после демобилизации – в мае 2022 году – мужчина заключил контракт с войсковой частью Ульяновска.

– Служил в 31-ой отдельной гвардейской ордена Кутузова десантно-штурмовой бригаде. За личное мужество и отвагу, проявленную при защите Отечества в боевых действиях, герой награжден медалью Суворова, – рассказали в администрации башкирской столицы.

Погиб боец 12 марта 2023 года во время разведки в зоне СВО. За самоотверженность и отвагу Чернцова удостоили ордена Мужества посмертно. Дома у него остались мать, супруга и двое детей. По просьбе жены военнослужащего похоронили на кладбище в Уфе.