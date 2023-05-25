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НовостиПроисшествия25 мая 2023 3:59

Под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей

Один из случаев закончился летальным исходом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На железной дороге под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей

На железной дороге под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железной дороге под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей. Случаи наезда на животных с летальным исходом регистрировались 21 и 22 мая. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Первый случай произошел в 00:19 в воскресенье, 21 мая. На 51-м километре станции Карламан машинист поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить лося, однако столкновения избежать не удалось.

– Животное было травмировано, но выжило, – передали в правоохранительном ведомстве. – Спустя 8 минут после вынужденной остановки из-за столкновения с животным грузовой состав продолжил движение.

Второй инцидент был зафиксирован 22 мая в пять часов утра. Лося на 1641-м километре перегона «Шакша-Черниковка» так же сбил грузовой поезд. На этот раз животное погибло. Вынужденная стоянка состава продлилась 11 минут.