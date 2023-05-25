На железной дороге под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железной дороге под Уфой грузовые поезда сбили двух лосей. Случаи наезда на животных с летальным исходом регистрировались 21 и 22 мая. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Первый случай произошел в 00:19 в воскресенье, 21 мая. На 51-м километре станции Карламан машинист поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить лося, однако столкновения избежать не удалось.

– Животное было травмировано, но выжило, – передали в правоохранительном ведомстве. – Спустя 8 минут после вынужденной остановки из-за столкновения с животным грузовой состав продолжил движение.

Второй инцидент был зафиксирован 22 мая в пять часов утра. Лося на 1641-м километре перегона «Шакша-Черниковка» так же сбил грузовой поезд. На этот раз животное погибло. Вынужденная стоянка состава продлилась 11 минут.