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НовостиОбщество24 мая 2023 12:11

25 мая температура воздуха в Башкирии поднимется до +31 градуса

Дождей в республике не предвидится
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В республике ожидается солнечная погода с редкой облачностью

В республике ожидается солнечная погода с редкой облачностью

Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, в четверг 25 мая, температура воздуха в Башкирии поднимется до +31 градуса. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В республике ожидается солнечная погода с редкой облачностью. Дождей не предвидится. Ветер будет неустойчивый, слабы.

Температура воздуха ночью понизится до +10, +15° (местами похолодает до +5°). Днем будет стоять жара – столбики термометров покажут +26, +31°.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии этим летом.