В республике ожидается солнечная погода с редкой облачностью Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, в четверг 25 мая, температура воздуха в Башкирии поднимется до +31 градуса. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В республике ожидается солнечная погода с редкой облачностью. Дождей не предвидится. Ветер будет неустойчивый, слабы.

Температура воздуха ночью понизится до +10, +15° (местами похолодает до +5°). Днем будет стоять жара – столбики термометров покажут +26, +31°.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии этим летом.