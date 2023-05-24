Торговый оборот между Башкирией и Беларусью в 2023 году вырос на 57%

Беларусь сейчас занимает 4-е место во внешнеторговом обороте Башкирии Фото: Евгения ГУСЕВА

Внешнеторговый оборот между Башкирией и Беларусью в первом квартале 2023 года вырос на 57%. Об этом 24 мая во время заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между республиками сообщил глава Минэкономразвития региона Рустам Муратов.

Министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева в свою очередь отметила, что Беларусь сейчас занимает 4-е место во внешнеторговом обороте Башкирии. Экспорт в соседнее государство за первые три месяца текущего года вырос 60% по сравнению с тем же прошлогодним периодом (импорт увеличился почти на 54%). Такой рост стал возможным за счет поставок химической и машиностроительной продукции, а также металлов и продовольствия.