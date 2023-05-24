Туалет в башкирской школе признали одним из самых худших в России

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Туалет в средней общеобразовательной школе №6 башкирского города Кумертау признали одним из самых худших в России по версии акции «Терпеть нельзя учиться» в 2023 году. Конкурс организовала компания «Доместос».

– Наша школа нуждается в ремонте туалетов уже много лет. Капитальные ремонты в школе не проводились ни разу, сантехника устаревшая, водопровод нуждается в замене. Кабинки сделаны из профнастила, закрываются плохо. В туалете стоит постоянно запах, так как он уже въелся в старую плитку, – говорится в заявке школы.

«Победители» антисоревнования определялись путем голосования. Сортир кумертауской школы занял четвертое место по стране, набрав 710 очков. Впереди оказались учреждения города Раменского (1555), чувашского села Яльчики (1605) и поселка Балакирево Владимирской области (1647). Высокие места в конкурсе благоприятно скажутся на перечисленных школах, поскольку в туалетах учреждений, попавших в ТОП-5, компания-организатор по условиям акции сделает ремонт за свой счет.