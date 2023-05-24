В башкирском Нефтекамске без вести пропал 27-летний Марат Гатин

фото: "ЛизаАлерт"

В башкирском городе Нефтекамске без вести пропал 27-летний Марат Гатин. О его местонахождении ничего неизвестно с прошлой пятницы, 19 мая. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». Ее волонтеры разыскивают молодого человека.

Приметы пропавшего: рост – 170 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч с осветленными концами, темно-зеленые глаза.

Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны и серые кеды. За спиной был черный рюкзак.

Всех, кто видео Гатина или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или на единый экстренный номер 112.