На трассе Уфа – Оренбург в Башкирии откроют придорожный торговый центр

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На трассе Уфа – Оренбург в башкирском селе Толбазы в 2024 году откроют придорожный торговый центр «Живое село». Об этом стало известно 24 мая во время рабочей поездки главы республики Радия Хабирова в Аургазинский район. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Комплекс площадью 3,5 тысячи кв. м начали возводить еще в 2020 году, но в 2022-м строительство было приостановлено. Впоследствии у проекта сменился инвестор. Он пообещал возобновить работы в текущем году и завершить их в следующем.

Объем вложений в торговый центр оценивается в 120 млн рублей. На новом объекте появится 24 рабочих места. В комплексе разместят торговые точки, фермерский рынок. Также рассматривается возможность построить рядом с ТЦ гостиницe и автозаправку.