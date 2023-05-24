В Уфе упавший с самоката 16-летнего подросток попал в реанимацию с инсультом

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

В Уфе 16-летний подросток упал с самоката и попал в реанимационное отделение детской больницы №17. Об этом в своем телеграм-канале 23 мая сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он навестил юного пациента во время обхода медучреждения.

– В травматологии [17-й больницы] оказались сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов, – отметил чиновник.

Он добавил, что с начала мая только в больницу №17 было госпитализировано 17 пациентов, получивших травмы при падении с велосипедов и самокатов.