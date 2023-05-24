Башкирия усилит контроль за газовым оборудованием и вентканалами в домах

Парламент Башкирии на заседании 25 мая рассмотрит законопроект, которым планируется усилить контроль за состоянием газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов в домах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламент Башкирии на заседании 25 мая рассмотрит законопроект, которым планируется усилить контроль за состоянием газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов в домах. Об этом сообщило Госсобрание-Курултая.

Согласно тексту законопроекта, Госжилнадзор будет следить за соблюдением юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований безопасного использования и технического обслуживания газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов.

Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, нарушения в сфере использования газового оборудования могут иметь трагические последствия.

– Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибелью людей. Не все осознают масштаб, но столь же опасны неисправные дымоходы и вентканалы, а это очень распространенная на сегодня проблема, – отметил председатель Курултая. – Нарушение воздухообмена приводит к накоплению газа и тяжелым отравлениям, подчас с летальным исходом.

Он добавил, что такого рода неисправности могут появляться как в старых малоэтажных домах, так и в новых постройках из-за допущенных нарушений при строительстве.