Минздрав Башкирии рассказал о состоянии двух подростков, раненых ножом в день последнего звонка

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии двух 9-классников, которых во время празднования последнего звонка районе ранил ножом сверстник Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии двух 9-классников, которых во время празднования последнего звонка районе ранил ножом сверстник. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, сейчас оба пострадавших находятся в детской больнице №17 в Уфе.

– Состояние средней тяжести, стабильное. Переведены в отделение из реанимации, – передали в Минздраве.

Напомним, 22 мая, у озера в Иглинском районе Башкирии школьнки отмечали последний звонок и распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого 15-летний юноша набросился ножом на двоих сверстников. Одного он ударил в живот, другого – в грудь.