У 14-этажного жилого дома в Уфе начал рушиться фасад

фото: vk.com // Аида Нафикова

У 14-этажного жилого дома по улице Кирова, 99/2 в Уфе начал рушиться фасад. Об этом на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях 23 мая сообщила местная жительница Аида Нафикова. Девушка опубликовала фотографии с места происшествия. На снимках видно, что с участка здания на уровне 7-8 этажей сошла облицовка. Она упала на придомовую территорию.

фото: vk.com // Аида Нафикова

– За состоянием фасада дома не следят, текущий локальный ремонт обрушенных участков не устраняют. Ограждение опасных участков, как видите, установлено ненадежно. Прошу разобраться в этой ситуации. Могут пострадать люди! – написала горожанка.

На ее жалобу отреагировала сотрудница Советского района Кристина Идрисова. Она рассказала, что местное ЖЭУ оградила территорию вокруг дома, а аварийный участок фасада был сбит. Чиновница заверила, что ограждения по периметру жилого здания будут усилены до проведения капремонту.