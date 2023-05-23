Бывшего замглавы Мелеузовского района Башкирии будут судить за получение взяток

Бывшего заместителя главы Мелеузовского района Башкирии по ЖКХ, строительству и инфраструктуре будут судить за получение взятки при приемке квартир для детей-сирот

Бывшего заместителя главы Мелеузовского района Башкирии по ЖКХ, строительству и инфраструктуре будут судить за получение взятки при приемке квартир для детей-сирот. Об этом 23 мая сообщил Следственный комитет республики.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в апреле 2020 года между районной администрацией и стройфирмой были заключены контракты на покупку десяти квартир в Мелеузе для детей-сирот. Обвиняемый, будучи председателем межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, потребовал от представителя компании взятку в 2 млн рублей. За деньги чиновник пообещал помочь с подписанием актов приемки квартир и обеспечением своевременной оплаты контрактов.

– В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, при получении денежных средств был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник, – передали в СК.

В ходе расследования выяснилось, что чиновник получил взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. рублей за увеличение стоимости контракта на строительство водопровода в деревне Богородское на 1 млн рублей. Кроме того, он также потребовал предпринимателя оплатить пластиковые окна для его дома стоимостью 200 тыс. рублей за беспрепятственную приемку ремонта автодороги Давлеткулово – Сухаревка.

Бывший замглавы района не признал вину в преступлениях. На его имущество общей стоимостью 10 млн рублей был наложен арест.