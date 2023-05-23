Мэр Уфы подписал постановление о создании в городе сил гражданской обороны

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о создании в городе сил гражданской обороны и их поддержании в состоянии готовности. Документ, подписанный сити-менеджером 22 мая, появился на сайте городской администрации.

Положение определяет основы создания, поддержания и применения сил гражданской обороны (ГО) на территории башкирской столицы. В документе вводится понятие управления ГО, предусматривающее сбор и анализ создавшейся обстановки, подготовку расчетов и предложений для принятия решений мэром, уточнение планов, организацию взаимодействия и контроль исполнения.

– Управление ГО должно обеспечивать высокую оперативность работы органов управления, перевод в сжатые сроки сил и органов управления ГО с мирного на военное время, своевременное осуществление мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; эффективное применение сил и средств, – говорится в постановлении.

Основными задачами гражданской обороны обозначены обеспечение готовности, сил и средств в мирное время и повышение уровня защищенности населения и материально-культурных ценностей «в период нарастания агрессии» против России.