В среду 24 мая температура воздуха в Башкирии поднимется до +29 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, в среду 24 мая, температура воздуха в Башкирии поднимется до +29 градусов. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

В республике ожидается солнечная погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер будет юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут +9, +14° (в восточных районах похолодает до +3°). Днем солнце прогреет воздух до +24, +29°. МЧС предупредило жителей республики, что на фоне жары в северо-западных районах Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.