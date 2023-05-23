В Дюртюлинском районе Башкирии произошел пожар на мусорном полигоне

фото: МЧС РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии рядом с селом Старобалтачево загорелся мусорный полигон. Пожар случился вечером 22 мая. Об этом сообщило региональное МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные стали тушить загоревшийся мусор. К подавлению огня также были привлечены поливомоечная машина, бульдозер, несколько водовозов и «Камаз». На полигоне организовали подвоз и засыпку грунтом всей площади возгорания.

Пожар удалось локализовать, а открытое горение – ликвидировать. Сейчас спасатели проводят проливку тлеющих очагов. В МЧС заверили, что ситуация находится на контроле.