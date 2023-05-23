Налоговая льгота для инвесторов обойдется бюджету Башкирии в 505 млн рублей

Налоговая льгота для инвесторов, которую парламент Башкирии намерен продлить еще на один год, обойдется бюджету республики в 505 млн рублей

Налоговая льгота для инвесторов, которую парламент Башкирии намерен продлить еще на один год, обойдется бюджету республики в 505 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

В регионе планируют принять законопроект, который продлит действие пониженной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в местную казну. Льготную ставку в 12,5% при исчислении налога за 2024 год смогут применять компании, которые состоят на учете в республике и заключили с ее правительством инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта.

Спикер Константин Толкачев отметил, что экономический эффект от налоговой преференции превысит те самые 505 млн рублей, которые потеряет бюджет Башкирии. Такое будет возможно за счет «стабильной работы предприятий и реализации инвестиционных планов».