В Уфе из-за учений ввели ограничения на посещение парка Лесоводов

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В Уфе из-за учений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели ограничения на посещение парка Лесоводов. В общественном месте будет задействовано. Об этом предупредила мэрия.

– В период подготовки и проведения мероприятий до 18:00 24 мая будет закрыт въезд машин на парковку возле мангальной зоны парка, – передали в администрации.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 24 мая будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Сагита Агиша между проспектом Салавата Юлаева и улицей Менделеева, а также на Лесном проезде между зданием №1 (Музей леса) и Менделеева. В этот же день с 8:00 до 18:00 жителей попросили не посещать мангальную зону и «сократить время своего пребывания на территории лесопарка».