Башкирия ищет инвестора для создания биофабрики молочной продукции за 333 млн рублей

Башкирия ищет инвестора, который готов вложить 332,9 млн рублей в создание биофабрики в Бакалинском районе для производства молочной закваски в рамках импортозамещения Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия ищет инвестора, который готов вложить 332,9 млн рублей в создание биофабрики в Бакалинском районе для производства молочной закваски в рамках импортозамещения. На предприятии планируется создать 40 рабочих мест. Об этом 23 мая сообщило местное правительство.

– Инвестор сможет производить мезофильные и термофильные закваски, которые используются при изготовлении различных кисломолочных продуктов. Потенциальными покупателями заквасок могут стать молочные комбинаты не только России, но и зарубежных стран, - отметил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Инвестпредложение содержит концепцию, финансово-экономические показатели проекта и информацию о предлагаемых мерах господдержки. Срок окупаемости предприятия составит порядка десяти лет. Габбасов добавил, при реализации инвестор сможет претендовать на включение биофабрики в перечень приоритетных проектов региона.