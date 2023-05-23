Певец SHAMAN дал концерт в Уфе и отменил выступление в Стерлитамаке

На фото – выступление Дронова в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 22 мая в Уфе прошел концерт певца SHAMAN, а незадолго до этого стало известно об отмене выступления в Стерлитамаке.

Певец Ярослав Дронов стал настоящим музыкальным открытием для россиян в 2022 году. Участник шоу «Голос» запомнился глубокими, но такими понятными народу песнями.

22 мая SHAMAN впервые выступил в Уфе. Спел он со сцены Дворца Молодежи. Судя по фанатским видео, артист собрал полный зал довольной публики. Контингент пришел совершенно разный – от детей до пенсионеров. Примечательно, что помимо фанатов в зале находилось достаточно много охранников.

Вечером этого же дня официальном сообществе концерта SHAMAN в Стерлитамаке появилось сообщение о том, что выступление артиста 23 мая в городе отменяется. Это подтверждают и владельцы электронных билетов – им пришло соответствующее уведомление. Организаторы сообщества в соцсетях объяснили ситуацию изменением концертного графика Ярослава Дронова.