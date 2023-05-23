Мэрия Уфы выставила на торги недостроенный бассейн за 237,4 млн рублей

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Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы выставила на торги недостроенный бассейн на пересечении улиц Комсомольской и Лесотхеникума. Начальная цена аукциона, который планируется провести 30 июня, установлена в размере 237,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС «Торги».

Общая площадь продаваемого здания превышает 8,2 тыс. квадратных метров. Его готовность составляет 70%.

В январе 2022 года объект незавершенного строительства был изъят у компании «Бассейны» Атлантика» путем продажи по решению Арбитража Башкирии. Вырученная средства получит сама фирма. Попытки продать бассейн по более высокой цене предпринимались летом и осенью прошлого года, однако в обоих случаях торги не состоялись.