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НовостиПроисшествия23 мая 2023 5:02

В башкирском городе Ишимбае неизвестные сломали памятник пограничнику

Мэр обратился к жителям с просьбой помочь найти злоумышленников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Азат Ишемгулов

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

В башкирском городе Ишимбае неизвестные сломали памятник в честь пограничников в преддверии их профессионального праздника. Об этом 22 мая сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

– В преддверии дня пограничника в нашем сквере сломали ружье у памятника пограничнику. Оторвали вместе с рукой, – написал чиновник.

Он заявил, что такому поступку нет оправдания: «Это неуважение к тем, кто каждый день стоит на защите нашего сна и мирного неба. Да и просто - неуважение к жителям».

Ишемгулов к горожанам, кто стал свидетелем преступления или владеет информацией об акте вандализма, обратиться лично ему или в отдел полиции. Он добавил, что правоохранительные органы занимаются поискали злоумышленников.