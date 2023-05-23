В башкирском городе Ишимбае неизвестные сломали памятник пограничнику

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

В башкирском городе Ишимбае неизвестные сломали памятник в честь пограничников в преддверии их профессионального праздника. Об этом 22 мая сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

– В преддверии дня пограничника в нашем сквере сломали ружье у памятника пограничнику. Оторвали вместе с рукой, – написал чиновник.

Он заявил, что такому поступку нет оправдания: «Это неуважение к тем, кто каждый день стоит на защите нашего сна и мирного неба. Да и просто - неуважение к жителям».

Ишемгулов к горожанам, кто стал свидетелем преступления или владеет информацией об акте вандализма, обратиться лично ему или в отдел полиции. Он добавил, что правоохранительные органы занимаются поискали злоумышленников.