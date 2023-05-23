Гульназ Асаева призналась, что впервые за долгие годы перестала комплексовать из-за веса

Фото: vk.com/gulnaz_asaeva

Недавно певица башкирской и татарской национальной эстрады Гульназ Асаева призналась в своих социальных сетях, что впервые за долгое время купила себе облегающие шортики и маечку. Артистка поделилась с подписчиками, что еще недавно она стеснялась так одеваться.

- Из-за лишнего веса я так сильно комплексовала и, в связи с этим я возненавидела лето, представляете? А сейчас утихомирилось это все, но все равно немножечко комплекс остался. Но я переборола и купила себе сегодня шортики, - рассказала Гульназ Асаева в своих соцсетях.

Напомним, известная певица неоднократно говорила, что ее не устраивает лишний вес и она всеми силами старается похудеть. Еще в марте этого года Гульназ жаловалась в соцсетях, что «набрала» два лишних килограмма и что она очень переживает из-за этого.