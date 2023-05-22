В Уфе бывшего инспектора ГИБДД приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, которого обвиняли в вымогательстве взятки в 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в суде было установлено, что экс-госавтоинспектор во время несения службы остановил автомобиль под управлением жительницы Уфы. Мужчина пригрозил горожанке, что составит в ее отношении протокол за отказ в прохождении медицинского освидетельствования. В действительности же никакого правонарушения женщина не совершала.

По версии следствия, которую позднее подтвердили в суде, экс-инспектор потребовал передать ему 15 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Опасаясь угроз, уфимка перевела ему указанную сумму.

В суде бывший сотрудник ГИБДД по Башкирии частично признал вину. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. По данному делу Советский районный суд Уфы приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

В общей сложности по совокупности преступлений, он получил 9,5 лет в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Башкирии. Его также лишили права занимать должности на госслужбе в органах МВД на протяжении 7 лет.