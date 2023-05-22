Девушка из Башкирии угнала у случайного знакомого машину и попала на ней в ДТП

Фото: МВД по РБ

На днях сотрудники полиции в Кумертау задержали 24-летнеюю местную жительницу, угнавшую у случайного знакомого машину. Девушка попала в ДТП на трассе Уфа-Оренбург, столкнувшись сразу с двумя легковыми автомобилями.

Случайное ночное знакомство обернулось для 39-летнего жителя Кумертау неприятной историей. В один из майских вечеров он взял у знакомой покататься легковую иномарку «Peugeot». Поздно ночью он увидел на остановке девушку и завязал с ней знакомство. Мужчина предложил покататься по ночному городу и заехать по пути в ночное кафе.

Когда новоиспеченные знакомые заехали в круглосуточное заведение, водитель отправился делать заказ, а девушка пересела на водительское сиденье и уехала. Незадачливый водитель бросился догонять машину, но роковая красотка дала по газам и скрылась из виду. Мужчина обратился в охранную службу, к поискам автомобиля подключились сотрудники ГИБДД.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, девушка сначала разъезжала на угнанной машине по городу, а затем выехала на трассу Уфа-Оренбург. По предварительным данным злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент она просто решила покататься за рулем чужого автомобиля.

- Не имея водительского удостоверения и навыков вождения авто, в ходе угона она совершила ДТП с двумя автомобилями. В результате никто не пострадал, а угонщица была задержана полицейскими, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее 24-летняя жительница Кумертау привлекалась к административной ответственности за употребление запрещенных веществ и уклонение от лечения наркомании. На данный момент она задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.